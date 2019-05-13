Прямой эфир

Бетономешалка сбила школьника в Пензенской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнеломовском районе Пензенской области бетономешалка «КамАЗ» сбила 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по области.

Авария произошла вечером в субботу, 11 мая, на трассе М-5 «Урал». По предварительным данным, 57-летний мужчина, управляя автобетоносмесителем, допустил наезд на 11-летнего мальчика, пишет ИА «Пенза-пресс».

В результате дорожно-транспортного происшествия школьник получил множественные травмы и был госпитализирован. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал усилить профилактическую работу по предотвращению ДТП. Глава региона предлагает проводить беседы как с водителями, так и с пешеходами и велосипедистами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двух мужчин сбили на трассах в Пензенской области
Водитель погиб в ДТП с трактором в Пензенской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017