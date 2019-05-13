Бетономешалка сбила школьника в Пензенской области

В Нижнеломовском районе Пензенской области бетономешалка «КамАЗ» сбила 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по области.

Авария произошла вечером в субботу, 11 мая, на трассе М-5 «Урал». По предварительным данным, 57-летний мужчина, управляя автобетоносмесителем, допустил наезд на 11-летнего мальчика, пишет ИА «Пенза-пресс».

В результате дорожно-транспортного происшествия школьник получил множественные травмы и был госпитализирован. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал усилить профилактическую работу по предотвращению ДТП. Глава региона предлагает проводить беседы как с водителями, так и с пешеходами и велосипедистами.