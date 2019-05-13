Девочка спасла взрослых на пожаре в ЕАО

Поздним вечером 12 мая на пульт пожарно-спасательной службы МЧС России по Еврейской автономной области поступила информация о возгорании деревянного двухквартирного дома в селе Калинино. Первой пожар заметила девочка. Услышав треск на улице, она разбудила взрослых и помогла им эвакуироваться.

На момент прибытия спасателей пламенем были охвачены веранда дома и близлежащие хозяйственные постройки. В результате профессиональной и слаженной работе дом уцелел. Никто не пострадал. Об этом сообщили ИА ЕАОMedia в ГУ МЧС России по ЕАО.

На месте пожара работают сотрудники отдела надзорной деятельности. Им предстоит выяснить причины возгорания и оценить ущерб.

Ранее в деревне Малая Сюга Можгинского района Удмуртии 15-летний школьник Никита спас из огня деда, трехлетнего брата Глеба и пса Бублика. Дом загорелся в ночь с 7 на 8 января. Никита проснулся от запаха дыма, разбудил деда, который выбежал на улицу и попытался потушить пламя.