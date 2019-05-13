Минздрав сообщил, что планирует активнее привлекать некоммерческие организации (НКО) и религиозные организации к профилактике абортов. И это хорошая новость. Я точно знаю и вижу, как НКО действительно успешно поддерживают женщин в ситуации репродуктивного выбора. Только нашему фонду удалось предотвратить почти 800 прерываний беременности: каждый месяц нам удается помочь сохранить детей 40–50 женщинам.

Почему участие НКО эффективно? Здесь есть свои явные преимущества в сфере профилактики абортов, которых просто нет в других институтах.

Во-первых, это банальное доверие. Когда человек попадает в фонд, он попадает к человеку. Как правило, у добровольца своя история: или он уже оказывался в ситуации репродуктивного выбора и хочет поделиться опытом, или для него близка сама тема родительства (например, многодетная мама). Вот тогда возникает коммуникация без барьеров: перед тобой обычная женщина с обычной историей. В какой-то момент я поняла, как важно в момент принятия решения оказаться рядом с человеком, который просто выслушает и протянет руку помощи, поэтому мы активно развиваем волонтерское движение. Доверие к добровольцам много выше. У нас таких историй очень много. И самое главное, это работает по принципу сарафанного радио.

Однажды мне написала женщина, которая ждала тройню. Здоровье подкосилось, сложная беременность, жилье непросторное. Что делать? Куда бежать? Как справиться? Справились. Оказывается, проблемы не такие масштабные, если их решать с кем-то. Например, с фондом. Памперсы — закупили, деньги — собрали, с детьми посидеть — помогали, вещи — передали. Волонтер и кураторы фонда становятся друзьями. А то и членами семьи. Недавно, например, я стала крестной мамой двоих из тройни, а третью покрестила наш волонтер. Мама тройни рассказала о нас своей подруге, и та тоже решила сохранить беременность. Вот оно, сарафанное радио, спасающее детские жизни.

И здесь плавно перейду ко второму важному преимуществу. Это возможность получить адресную помощь. Из тех же добровольцев есть компетентные каждый в своей сфере специалисты. Юристы, психологи, гинекологи. На этой базе мы организовали четыре проекта адресной помощи: Горячая линия поддержки беременных, финансовая помощь, вещевая помощь в рамках «Бутика добра», юридические консультации. При этом я за то, чтобы оптимизировать бюрократические трудности и организовать программу помощи максимально прозрачно и чисто. Когда женщина понимает, что есть реальная поддержка от людей, ей, конечно, легче принять решение оставить ребенка.

Еще один важный инструмент, он же преимущество, — информационно-просветительская деятельность. Женщине в ситуации выбора может быть сложно сделать элементарный звонок и поговорить с нашим психологом на линии. Но она может зайти на наши информационные ресурсы и почерпнуть для себя то, что станет решающим звеном в ее решении. Сколько жизней удалось сохранить таким образом? По внутренней статистике, более 800, но по факту их может быть гораздо больше. Такие женщины постоянно пишут мне с восклицанием в директ: «Спасибо, Наташа! Прочла ваш последний пост и поняла, что справлюсь», «Наткнулась на историю в вашей ленте и поняла, что чуть не совершила главную ошибку в своей жизни». А иногда всё заканчивается обыкновенным диалогом. Бывает так, что достаточно начитать сообщение в WhatsApp или написать два предложения, и беременность из «незапланированной» превращается в «долгожданную».

Так, мы ввели рубрику #почта_жзж уже в фонде, и в ней постоянно собираем реальные истории женщин, которые прервали беременность; снимаем интервью с теми, кто сохранил ребенка вопреки; развенчиваем мифы о сложности родов, рассказываем, как справиться, если есть вероятность родить с патологией развития и т.д.

Я уверена, важно подключать к работе по профилактике прерывания беременности в том числе светские организации. Например, среди наших волонтеров есть и атеисты. Проблема абортов много шире вопросов вероисповедания — это проблема вне категории веры в принципе. Понятно, что Русская православная церковь остается ключевым союзником в борьбе за жизнь до рождения. Для меня как христианки аборт однозначно является убийством. Но это мой взгляд. И я не апеллирую к категории «грех», когда общаюсь со светскими женщинами. Потому что это просто бесполезно.

Только за счет расширения каналов, способов подачи информации и аудитории тех, кто работает с женщинами в ситуации выбора, мы сможем сохранить еще больше беременностей. А такие шансы есть у НКО. При этом НКО важно оставаться открытыми, важно иметь команду обыкновенных людей, которые, будучи профессионалами, готовы откликнуться и помочь.

И вот я перехожу к последнему и, пожалуй, главному преимуществу НКО. Это люди. Обыкновенные люди, замотивированные на то, чтобы помогать — делом, советом, словом, как угодно и где угодно, когда угодно и сколько раз угодно. Пока есть добровольцы, есть НКО и есть результаты в виде сохраненных беременностей. Я часто собираю самых активных волонтеров и общаюсь с ними. Это такие теплые беседы, из которых видишь самую суть: им не всё равно.

Автор — учредитель и генеральный директор Фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь»

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