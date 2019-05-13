Похолодание придет в Москву к четвергу

В первой половине текущей недели в Москве сохранится тепло, а с четверга в регион придет небольшое похолодание, сообщили в центре погоды «Фобос».

Вплоть до среды столбики термометров будут показывать днем +18...+23, местами до +25 градусов, что выше средних многолетних значений примерно на 4–5 градусов. Ночью можно рассчитывать на температуру на уровне +8...+13 градусов. Однако местами будут греметь грозы и пройдут дожди, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Во второй половине недели на фоне прекращения осадков в Московский регион проникнет холодный воздух. Несмотря на яркое солнце, днем ожидается +16...+21, ночью +3...+8. То есть температурный режим не только вернется в рамки нормы, но может и оказаться ниже средних многолетних значений.

Ранее синоптики пообещали россиянам теплое лето. По данным Гидрометцентра, температурные показатели летом в России будут находиться в пределах нормы.