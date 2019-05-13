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Движение на нескольких улицах в центре Москвы ограничат до конца мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Информационный центр транспортного комплекса Москвы в понедельник, 13 мая, предупредил жителей и гостей столицы о введении ряда ограничений в движении транспорта на некоторых улицах в Центральном административном округе города.

Так, с 15 по 30 мая из-за реконструкции инженерных сетей ограничат движение по одной полосе Пресненского Вала от дома 5 до дома 6, строения 1, а также в Столярном переулке от дома 4/29 по улице Пресненский Вал до дома 3, корпуса 13 по Столярному переулку. На это время там уберут парковочные места.

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В этот же период в том числе нельзя будет проехать по одной полосе улицы Красная Пресня от дома 48/2, строения 1 до дома 22, Большого Трехгорного переулка в районе дома 23, строения 1а по улице Красная Пресня и по одной полосе улицы Заморенова в районе дома 40.

Кроме того, с 15 мая по 1 июня закроют одну полосу Рязанского проезда в районе дома 8 по Новорязанской улице. В эти же даты ограничат движение по улице Коккинаки в районе дома 1, в Старом Зыковском проезде в районе дома 6 по улице Академика Ильюшина и в районе дома 26, корпуса 2 по Красноармейской улице.

В День Победы, 9 мая, в связи с проведением парада и шествия «Бессмертный полк» с 5:00 и до окончания мероприятия перекрыли 1-ю Тверскую-Ямскую, Тверскую и Моховую улицы, Театральный проезд, улицу Охотный Ряд, Кремлевскую и Москворецкую набережные, Большой Москворецкий мост. Также были недоступны участок Ленинградского проспекта от Третьего транспортного кольца (ТТК) до 1-й Тверской-Ямской улицы, съезды с ТТК на проспект в сторону области. Всего в этот день ограничения действовали примерно на 30 улицах столицы.

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