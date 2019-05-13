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Праздник «Улица Тукая» впервые пройдет в Казани

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В Казани планируют организовать праздник «Улица Тукая» в рамках акции «Ночь музеев». Мероприятие пройдет в столице Татарстана впервые. Об этом сообщил префект территории «Старый город» Марат Усманов на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Праздник начнется на новой сценической площадке во дворе музея. В программе — выступление женского джаз-оркестра «Фантазия», литературный спектакль в исполнении артистов театра Камала», — приводит слова Усманова ИА «Татар-информ».

Отмечается, что мероприятие состоится 18 мая. В этот день в музее будут организованы обзорные экскурсии, различные квесты и мастер-классы. Помимо этого, состоится велотур и пешеходная экскурсия. Принять в них участие смогут все желающие.

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