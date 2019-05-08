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Годовщине открытия таблицы Менделеева посвятят «Ночь музеев» в Рязани

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Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник примет участие в международной акции «Ночь музеев». Она пройдет 18 мая. В этом году акция будет посвящена 150-летию открытия таблицы Д.И. Менделеева.

Выставки и экспозиции можно будет посетить бесплатно с 18:00 до 23:00. В рамках акции состоится также награждение победителей VI областного конкурса детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Мой кремль». Кроме того, на территории музея устроят игру-квест «В поисках философского камня», сообщает РИА «7 новостей».

Ранее сообщалось о создании в Рязани новой зеленой зоны. Для этого территорию на Московском шоссе перевели из зоны деловой застройки и городских парков в зону городских лесов. Речь идет об участке между Троицким монастырем и мостом через реку Павловку.

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