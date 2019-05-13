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Названы причины пожара на дебаркадере в Самаре

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Представители Куйбышевской транспортной прокуратуры огласили причины пожара на причале на Сухой Самарке в Самаре. 8 мая там сгорела яхта «Милашка» и получил повреждение дебаркадер.

Как сообщает НИА «Самара», в возникновении возгорания виновен пассажир яхты. Он решил воспользоваться газовым баллоном для собственных нужд и встряхнул его, не предполагая, что газ может взорваться.

Площадь возгорания составила 500 кв. м. В результате случившегося погибли двое мужчин.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в жилом доме в селе Съезжем в Самарской области. Из горящего дома удалось спасти двух детей. Двое взрослых погибли.

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