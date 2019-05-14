Предстоящая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео будет проходить на фоне международной ситуации, которая продолжает осложняться. Резко обостряются отношения Штатов с Венесуэлой, Ираном, Северной Кореей, вновь усиливаются трения вокруг Сирии, раскручивается очередной виток торговой войны Вашингтона с Пекином. При этом провал расследования спецпрокурора Мюллера вызвал лишь новую волну активности среди конгрессменов, пытающихся найти новые поводы для атак на президента Дональда Трампа.

Эта ситуация во многом определяет как повестку дня, так и атмосферу на предстоящих переговорах Помпео и Лаврова и делает крайне затруднительным достижение каких-либо серьезных договоренностей. Любая из них немедленно приведет к обвинениям Трампа в слабости и зависимости от России. Рассматривая главу Белого дома в качестве системной угрозы, как демократы, так и традиционные американские элиты в целом (политический истеблишмент, Голливуд, медийная и академическая элита, а также транснациональные по своей сути финансовый и Hi-Tech капитал) готовы противодействовать его инициативам даже в тех случаях, когда их решения наносят прямой урон американским национальным интересам. При этом именно сопротивление улучшению российско-американских отношений объединяет демократов и республиканских оппозиционеров как ни один другой вопрос.

В этой обстановке ясно, что основные вопросы в повестке встречи включат ситуацию в Венесуэле, Иране, Сирии, Северной Корее. Будут, видимо, попытки прощупать почву и в отношении новой серии переговоров по сокращению ядерных вооружений. Витающей в зале переговоров, но формально не присутствующей фигурой будет Китай — ведь противодействие расширению его влияния и формированию российско-китайского альянса является ключевым пунктом внешнеполитической программы Трампа.

Сегодня трудно будет ожидать достижения конкретных договоренностей, которые можно было бы «положить на бумагу». Хотя как обсуждение этих спорных тем, так и достижение определенного взаимопонимания по ним очень важны.

Ситуация еще более осложняется тем, что в США под ударом находятся и внешняя политика президента, и он сам. Дональд Трамп пришел в Белый дом, окруженный группой советников, твердо нацеленных на пересмотр базовых принципов американской внешней политики периода холодной войны, в частности на отказ от военного интервенционизма и неоконсервативного «экспорта демократии».

До настоящего времени он остается президентом, всё еще не начавшим ни одной новой войны. Между тем люди, которые готовили его первоначальную внешнеполитическую программу, прежде всего Стив Бэннон и Себастиан Горка, были вынуждены покинуть Белый дом в течение 2017 года, их заменили традиционными неоконсерваторами-интервенционистами. При этом нынешний советник президента по нацбезопасности Джон Болтон выступает жестким оппонентом и членства США в международных организациях, и любых иных ограничений государственного суверенитета.

Эти люди активно пытаются свернуть политику Штатов на привычные рельсы, всячески подталкивая Трампа к военному вмешательству в Венесуэле, Сирии, Иране, да и в других странах.

Их идеологический догматизм накладывается на действия демократической партийной верхушки, для которой важна прежде всего дискредитация президента — независимо от последствий подобных действий для страны. А потому для демократов было бы тоже важно втянуть Трампа в новый военный конфликт, из которого не было бы выхода, а затем обвинить его в милитаризме и политической безответственности. Дает о себе знать и откровенный саботаж внешнеполитических начинаний Белого дома бюрократией внешнеполитического блока.

А потому можно ожидать не только противодействия истеблишмента любым инициативам Трампа, но и провокаций (типа политических убийств или нападений на американских военных) в Венесуэле или других «горячих точках» с тем, чтобы сделать военную эскалацию практически неизбежной. Всё это еще более осложняет достижение долгосрочных серьезных договоренностей между США и Россией и вынуждает Трампа, несмотря на громогласность его заявлений, двигаться на российском направлении осторожно.

Автор — эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор политологии Университета штата Теннесси

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