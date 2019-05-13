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Стилиста Зверева оштрафовали на 15 тыс. рублей за несогласованный пикет

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Фото: РЕН ТВ
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Тверской суд Москвы признал стилиста Сергея Зверева виновным в проведении несанкционированного пикета. Как сообщил в понедельник, 13 мая, корреспондент «Известий» из зала суда, Зверева приговорили к штрафу в размере 15 тыс. рублей.

Стилист явился на заседание суда в короне, которая была не нем и во время пикета. На вопрос судьи о месте работы Зверев ответил, что работает суперзвездой.

После заседания Зверев прокомментировал приговор, заявив, что нужно подать апелляцию.

«Дело не в сумме, дело в справедливости. Там должна быть справедливость», — сказал он журналистам.

Стилист добавил, что у него «не было возможности изучать все законы», так как «было всего полдня на подготовку пикета». При этом, по его словам, провести акцию можно было бы и в другом месте, но тогда она вряд ли привлекла бы внимание.

«Можно было бы в Текстильщиках сделать, но кто бы обратил на это внимание? Вышел бы я такой красивый, и что?» — заявил стилист.

В начале марта Зверев устроил на Красной площади акцию протеста против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал. Планировалось, что предприятия будут выпускать до 528 тыс. л воды в сутки и экспортировать ее в Китай, а также регионы России.

27 марта Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды. Позже в министерстве природных ресурсов и экологии России заявили, что будут жестко контролировать производство по розливу воды в прибрежной зоне Байкала.

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