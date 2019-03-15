Зверев объяснил свой одиночный пикет в защиту Байкала

Стилист, певец и парикмахер Сергей Зверев объяснил, почему решил использовать метод одиночного пикета для решения проблемы строительства завода на берегу озера Байкал.

Он рассказал, что родился в Иркуской области и каждый год ездит туда навещать родственников. «Окна выходят на природу, на поезда. И каждый день поезда увозят лес в Китай. Последняя точка кипения настала, когда я узнал о строительстве завода. И что меня совсем обеспокоило, оказалось, что строит его та семья, которая вывозит лес. Леса практически нет. Они решили теперь грабить Байкал», — цитирует его НСН.

Зверев подчеркнул, что эта ситуация очень сильно его возмутила. «Я подумал, пока я запишусь на прием к Владимиру Путину, они 10 заводов построят», — рассказал он, добавив, что поэтому решил напечатать плакат и пойти на Красную площадь.

11 марта Зверева вызвали в полицию для составления административного протокола за нарушение правил проведения митингов. Санкция предусматривает штраф до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

15 марта Кировский районный суд города Иркутска принял решение приостановить строительство завода по производству питьевой воды на озере Байкал в поселке Култук Слюдянcкого района. В частности, в ходе обследования на территории обнаружили следы нефтепродуктов, локальные навалы отходов. Помимо Сергея Зверева, против создания завода выступила телеведущая Виктория Боня, добавляет ИА IrkutskMedia.