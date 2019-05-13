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Аномальная жара ожидается в Башкортостане

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МЧС предупредило жителей Башкортостана об аномальной жаре. В связи с высокими температурами возрастает риск возникновения природных пожаров.

По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха в течение двух дней будет превышать климатическую норму на 7 градусов и более. В ночные часы ожидается до 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 27-32 градусов. Местами в Башкортостане ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Сотрудники МЧС рекомендуют на время жары отказаться от поездок и дел, которые могут привести к вреду для здоровья. Во время повышенной температуры воздуха стоит ограничить выход из зданий и чаще находиться в помещениях. Спасатели просят не оставлять детей без присмотра, пишет ИА «Башинформ».

Из-за высокой температуры воздуха возрастает риск природных пожаров. В Башкортостане действует особый противопожарный режим.

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