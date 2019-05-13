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Водолаз утонул во время чистки бассейна в Сургуте

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В Сургуте во время слива воды и чистки бассейна утонул водолаз. По предварительным данным, его затянуло под воду, он не смог выбраться самостоятельно. Мужчина потерял сознание после того, как в баллоне закончился кислород.

Как сообщили ИА «Ура.ру» источники в силовых структурах, водолаза через некоторое время обнаружили другие сотрудники бассейна, они и вытянули его из воды. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти его не удалось.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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