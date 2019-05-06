Дайвер погиб при погружении в Калининградской области

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели начинающего дайвера в Калининградской области. Тело 27-летнего мужчины из воды вытащил его брат.

Трагедия произошла в Светлогорском округе. Житель Зеленоградска производил погружение с маской и трубкой возле берега вблизи поселка Приморье. Брат мужчины на суше контролировал погружение. Когда дайвер не смог подняться со дна, его родственник вызвал медиков и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Калининград.Ru. Брат сам достал тело погибшего из воды.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Признаков криминальной смерти не обнаружено.