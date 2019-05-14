Кокосовый хай: что коммунисты делают в джунглях

Новая народная армия — военное крыло Маоистской коммунистической партии Филиппин — одно из старейших партизанских движений в Азии. Организация была образована в 1969 году поэтом и писателем Хосе Марией Сисоном, чтобы противостоять военному и экономическому контролю со стороны США, и все эти годы пытается свергнуть правительство, используя радикальные методы борьбы. Это была одна из крупнейших радикальных группировок Филиппин, в 1980-е годы ее численность доходила до 40 тыс. человек, сейчас, по некоторым оценкам, в нее входят около 10 тыс. человек. В 2007 году участникам движения пообещали амнистию, но в том же году ННА признали террористической организацией. Неоднократные переговоры между правительством и коммунистами ни к чему не привели. За десятилетия схваток повстанцев с силовиками погибли около 40 тыс. человек
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
«Растущий уровень бедности на Филиппинах и тревожная ситуация с правами человека, создавшаяся при президенте Дутерте, создают благоприятные условия для выступлений людей против правительства», — говорит представитель движения Михаэль Робредо. Бойцы ННА тренируются на учебных базах, расположенных в отдаленных деревнях Филиппин
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
Кокосовые пальмы, которые разводят местные фермеры, приносят им по 3 доллара за килограмм копры — высушенной мякоти кокосового ореха, из которой производится масло
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
Крайняя бедность, вызванная низкой ценой на производимую продукцию в сочетании с большими затратами, вынуждает местных жителей присоединяться к ННА
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
У бойцов ННА существуют строгие правила поведения — они не могут ничего брать у жителей деревень без их согласия
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
Они должны бережно относиться к природе
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
Им предлагается обходиться минимальным набором вещей — гамак, винтовка, патронташ, пара комплектов одежды
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
Из развлечений — подготовка к коммунистическим праздникам и политинформациям
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
Кроме того, повстанцы помогают с сельскохозяйственными работами на фермах
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
37-летний Ноэми на сторожевом посту в лагере повстанцев. Он говорит, что жизнь фермеров за последние годы стала невыносимой, осложняют ситуацию частые тайфуны, уничтожающие посевы
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
В какой-то момент он задался вопросом, почему торговцы, которые покупают товар, богатеют, а люди труда беднеют. Разочарование, по его словам, и приводит людей в ННА
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