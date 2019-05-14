Кокосовый хай: что коммунисты делают в джунглях

Новая народная армия — военное крыло Маоистской коммунистической партии Филиппин — одно из старейших партизанских движений в Азии. Организация была образована в 1969 году поэтом и писателем Хосе Марией Сисоном, чтобы противостоять военному и экономическому контролю со стороны США, и все эти годы пытается свергнуть правительство, используя радикальные методы борьбы. Это была одна из крупнейших радикальных группировок Филиппин, в 1980-е годы ее численность доходила до 40 тыс. человек, сейчас, по некоторым оценкам, в нее входят около 10 тыс. человек. В 2007 году участникам движения пообещали амнистию, но в том же году ННА признали террористической организацией. Неоднократные переговоры между правительством и коммунистами ни к чему не привели. За десятилетия схваток повстанцев с силовиками погибли около 40 тыс. человек