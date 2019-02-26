Стена щитов: столкновения оппозиции и военных на границах Венесуэлы

В Венесуэле продолжаются столкновения между оппозиционными демонстрантами и военными. После неудачной попытки доставить гуманитарную помощь из Колумбии ситуация на границе государств обострилась. Протестующие кидают в сторону военных булыжники, в ответ те распыляют слезоточивый газ и стреляют резиновыми пулями. Что происходит на границах государства, захваченного политическим кризисом, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Marco Bello
Бойцы национальной гвардии Венесуэлы в понедельник, 25 февраля, открыли огонь для разгона участников акций протеста на мосту имени Симона Боливара. Столкновения происходили на границе с Колумбией
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Фото: REUTERS/Marco Bello
Демонстранты требуют разрешить ввоз гуманитарной помощи в страну. Два дня назад через закрытые границы попытались ввезти два грузовика с гумпомощью, однако по дороге они были забросаны «коктейлями Молотова». В правительстве Венесуэлы назвали произошедшее провокацией
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Фото: REUTERS/Bruno Kelly
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что власти страны не отдавали приказа уничтожать грузовики. Венесуэльский посол в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса сообщил, что гуманитарный груз из Бразилии состоял из просроченных продуктов и медикаментов из США
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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Во время беспорядков пострадали сотни людей, в том числе граждане Колумбии. Колонну с гуманитарной помощью отправил из колумбийского города Кукута самопровозглашенный глава Венесуэлы Хуан Гуайдо. После случившегося Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией
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Фото: Global Look Press/dpa/Rafael Hernandez
Другой грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии также не смог въехать на территорию страны. Водитель смог доехать лишь до места, где было выставлено оцепление. После он развернулся и поехал обратно в Бразилию.
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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Президент Мадуро обвинил США в попытке развязать войну в Латинской Америке руками демонстрантов. По словам главы государства, Вашингтон намерен получить венесуэльскую нефть и готов развязать войну ради этой цели
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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
МИД Венесуэлы обвиняет США в попытке незаконного вторжения под видом доставки гуманитарной помощи. Одновременно с этим Вашингтон расширил санкции против политиков страны. Вице-президент США Майк Пенс пообещал, что изоляция коснется тех граждан страны, которые будут поддерживать правящий режим.
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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Правительство Венесуэлы не намерено пропускать через границы грузы, отправленные для оппозиции. Посол Венесуэлы в России заявил, что власти страны приняли гуманитарную помощь от России — около 7 т медикаментов
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Фото: REUTERS/Marco Bello
Президент Мадуро призывает американские власти не вмешиваться в дела Боливарианской Республики. По его словам, страна способна самостоятельно решить свои проблемы и справиться с возникшим политическим кризисом
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Фото: REUTERS/Edgard Garrido
Гуайдо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, находится в Колумбии, несмотря на запрет на выезд с территории Венесуэлы. Там он принят участие в саммите страны Группы Лимы, куда, по его словам, вошла Венесуэла. Во время встречи Майкл Пенс заверил Гуайдо, что США продолжит поддерживать его
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Фото: REUTERS/Edgard Garrido
Одновременно американцы настаивают на том, чтобы союзники заморозили зарубежные активы венесуэльской нефтяной компании PDVSA и передали их лидеру оппозиции Хуану Гуайдо
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