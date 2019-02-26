Стена щитов: столкновения оппозиции и военных на границах Венесуэлы

Гуайдо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, находится в Колумбии, несмотря на запрет на выезд с территории Венесуэлы. Там он принят участие в саммите страны Группы Лимы, куда, по его словам, вошла Венесуэла. Во время встречи Майкл Пенс заверил Гуайдо, что США продолжит поддерживать его