Жителю Ишима грозит два года колонии после езды по газонам

В городе Ишиме Тюменской области задержали мужчину, который ездил по газонам на мопеде. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель бросил мопед и пытался сбежать от полицейских, но его быстро поймали.

Задержанный рассказал, что занимался ремонтом в частном секторе и выпивал. После завершения работ он попытался выехать на мопеде на дорогу, но не смог и поехал по газону. А от правоохранителей хотел сбежать потому, что сел за руль пьяным. Позже медицинское освидетельствование это подтвердило.

Как уточняет портал «Наш город», ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. По факту нарушения ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет заключения.