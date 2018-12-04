Штрафы за парковку на газонах предлагают ввести в Тюменской области

В кодекс об административных правонарушениях в Тюменской области предлагается внести изменения. Депутаты рекомендовали проголосовать за введение штрафов за нарушение ПДД и вынос грунта на улицу.

Наказание предполагается за порчу фасадов зданий, парковку транспортных средств на газонах и вынос грязи и грунта на улицы. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании областной думы. В случае его принятия новые штрафы начнут действовать уже 1 января 2019 года. Об этом сообщает интернет-портал «Наш город».

За самовольное изменение внешнего вида фасада штраф для физических лиц составит от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. За парковку на газонах автомобилистам грозит штраф в размере 3 тыс. рублей. Для юридических лиц сумма штрафа может достигать 50 тыс. рублей.