Жители Казани заплатят штраф за дрифт и завтрак у городской ратуши

Двое жителей Казани оштрафованы за дрифт на автомобиле и завтрак у стен городской ратуши. Они обязаны заплатить 10 тыс. рублей.

В Сети 26 ноября появилось видео того, как на одной из улиц Казани водитель Nissan, нарушая ПДД, совершает круговые маневры вокруг стола, за которым сидит молодой человек. Записью заинтересовались правоохранительные органы.

Они смогли установить владельца иномарки и того, кто в это время принимал пищу. Ими оказались 20-летний и 22-летний жители города. Сами они рассказали, что снимали материал для своего клипа и извинились, сообщает ИА «Татар-информ».

В июле под Петербургом прошел ежегодный фестиваль Tsunami Picnic. Мероприятие было посвящено автомобилям в стиле Stance и собрало более 10 тыс. участников и посетителей — фанатов и любителей «заниженных» автомобилей и дрифта.