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Самые длинные в мире качели установили в Японии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Представители Книги рекордов Гиннеса признали многоместные качели в японском городе Китакюсю самыми длинными в мире.

Как сообщило издание The Mainichi, длина конструкции в развлекательном парке «Хибикинада» составляет 163 м. Качели выполнены в форме круга, передает «Федеральное агентство новостей».

На них могут одновременно качаться 100 человек. Город выделил на проект более $1 млн. Предыдущий рекорд принадлежал Нидерландам, где установлены качели длиной 133 метра.

В январе на Тайване туристы застряли вниз головой на одном из самых страшных аттракционов мира — американской горке Gravity Max с зависанием на большой высоте.

5 ноября 2018 года был опубликован список 13 самых экстремальных аттракционов мира. В рейтинг вошли американские горки и зиплайн.

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