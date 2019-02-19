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Более 15 туристов застряли на канатной дороге над водой в Калифорнии

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Фото: twitter.com/Kasia Gregorczyk ‏(@KasiaGTV)
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По меньшей мере 16 туристов, в том числе младенец, застряли на канатной дороге в парке развлечений SeaWorld в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния), сообщает телеканал Fox.

Кабинки остановились из-за того, что сильный ветер привел в действие автоматический выключатель аттракциона. Спустя два часа спасателям удалось спустить людей по канатам в лодки, которые ждали их внизу. В результате инцидента никто не пострадал.

В конце января на Тайване туристы застряли вниз головой на одном из самых страшных аттракционов мира — американской горке Gravity Max с зависанием на высоте не менее 50 м. Никто не пострадал.

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