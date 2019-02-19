Более 15 туристов застряли на канатной дороге над водой в Калифорнии

По меньшей мере 16 туристов, в том числе младенец, застряли на канатной дороге в парке развлечений SeaWorld в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния), сообщает телеканал Fox.

Кабинки остановились из-за того, что сильный ветер привел в действие автоматический выключатель аттракциона. Спустя два часа спасателям удалось спустить людей по канатам в лодки, которые ждали их внизу. В результате инцидента никто не пострадал.

UPDATE: Of the 16 people trapped on the skyride at #SeaWorld, 2 (both children) have been rescued, according to SDFD https://t.co/MrECHYtpF8 pic.twitter.com/OIamjzzdLE — FOX 5 San Diego (@fox5sandiego) February 19, 2019

В конце января на Тайване туристы застряли вниз головой на одном из самых страшных аттракционов мира — американской горке Gravity Max с зависанием на высоте не менее 50 м. Никто не пострадал.