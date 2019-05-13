Россия проведет наблюдательный полет над США

Российский Ту-154МЛК-1 с 12 по 20 мая совершит наблюдательный полет над территорией США, сообщила 13 мая газета Минобороны РФ «Красная звезда».

Инспекция будет проводиться в рамках Договора по открытому небу. Предстоящий полет будет совершен с аэродрома Роузкранс в штате Миссури с максимальной дальностью до 4,8 тыс. км.

Самолет пролетит по согласованному с американской стороной маршруту, помимо российских наблюдателей на его борту будут представители США.

Помимо этого, с 13 по 17 мая запланирован наблюдательный полет Ан-30Б над территорией Боснии и Герцеговины. Максимальная дальность полета составит 720 км.

«Наблюдательные полеты выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия», — отмечает газета.

Договор по открытому небу — многостороннее международное соглашение, подписанное 24 марта 1992 года в Хельсинки. В соответствии с этим документом каждая из 34 стран-участниц получила право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью.