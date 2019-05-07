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Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

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Фото: commons.wikimedia.org
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Американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk во вторник, 7 мая, совершил разведывательный полет у берегов Крыма, свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

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По его данным, дрон под номером 112048 с позывным Forte10 поднялся в воздух с базы морской авиации Сигонелла на острове Сицилия. К 13:00 мск аппарат подлетел к Донбассу и в течение почти двух часов мониторил линию разграничения.

Далее беспилотник направился к черноморскому побережью России и уже в 15:05 мск был замечен вблизи границ Крыма.

В последнее время возросла активность зарубежных разведывательных беспилотников и самолетов, в частности США, вблизи российских границ. Так, 1 мая у российской границы были замечены сразу три американских самолета-разведчика.

Минобороны призывало США отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил отказом.

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