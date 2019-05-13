Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля. В обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, следует из данных регулятора.

Так, в ходу были монеты достоинством в одну копейку на 72,8 млн, пятикопеечные — на 288,5 млн, монеты в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 млрд, а 50 копеек — около 3,6 млрд рублей.

В пресс-службе Банка России «Известиям» сообщили, что этого достаточно для обеспечения наличных платежей. Более того, там отметили, что часть монет остается на руках у населения, не возвращаясь в оборот.

«В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям проводить работу с клиентами по сдаче монет в кассы кредитных организаций, что будет способствовать их возврату в оборот», — рассказали в пресс-службе ЦБ.

При этом там уточнили, что «присутствие в обороте монет ниже одного рубля необходимо в связи с тем, что цены на товары, в том числе такие социально значимые, как лекарства, тарифы на услуги, пенсии граждан, выражаются в рублях и копейках».

По экспертной оценке, на в карманах граждан могло осесть до 5 млрд рублей мелочью.

Подробнее — в материале «Известий»:

Рубль берегут: россияне накопили пять миллиардов мелочью