В ОАЭ опровергли сообщения о взрывах на нефтяных танкерах

Представители Обединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) опровергли появившиеся в СМИ сообщения о серии взрывов в порту эмирата Фуджейра в воскресенье, 12 мая.

«Пресс-служба правительства Фуджейры <...> подтверждает, что движение судов в порту осуществляется в обычном режиме», — говорится в сообщении государственного агентства WAM.

Ранее 12 мая ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил о последовательных взрывах, прогремевших в порту Фуджейра на севере ОАЭ. По информации СМИ, очевидцы заметили несколько американских и французских военных самолетов в небе над портом.