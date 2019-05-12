Прямой эфир

В ОАЭ опровергли сообщения о взрывах на нефтяных танкерах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители Обединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) опровергли появившиеся в СМИ сообщения о серии взрывов в порту эмирата Фуджейра в воскресенье, 12 мая.

«Пресс-служба правительства Фуджейры <...> подтверждает, что движение судов в порту осуществляется в обычном режиме», — говорится в сообщении государственного агентства WAM.

Ранее 12 мая ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил о последовательных взрывах, прогремевших в порту Фуджейра на севере ОАЭ. По информации СМИ, очевидцы заметили несколько американских и французских военных самолетов в небе над портом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донецке взорвалась старая газовая заправка
Взрыв прогремел на рынке пиротехники в Мексике

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017