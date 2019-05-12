Прямой эфир

Далай-лама подарил статуи Будды главным буддийским монастырям России

0
Фото: TAСС/DPA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тибетский духовный лидер далай-лама после завершения учений для российских буддистов на северной индийской горной станции ​​Дхарамсала подарил статуи Будды главным буддийским монастырям РФ. Об этом в воскресенье, 12 мая, пишет «РИА Новости».

Далай-лама сам решит, где ему возродиться
Далай-лама сам решит, где ему возродиться
Духовный лидер Тибета обвинил китайские власти в попытке подмены своего будущего преемника

«Его Святейшество далай-лама подарил статуи Будды главным монастырям буддийских регионов России (Бурятии, Забайкалья, Калмыкии и Тувы), а также Санкт-Петербургскому дацану. Этот дацан был построен в начале XX века на средства буддистов Российской империи и имеет богатую историю. Он уникален тем, что вклад в его строительство внес лично далай-лама XIII (предшественник нынешнего. — Ред.», — заявил представитель далай-ламы в России и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

По его словам, подаренная статуя Будды — драгоценная святыня для каждого монастыря и храма.

12 апреля далай-ламу выписали из больницы в Нью-Дели. Его госпитализировали 9 апреля. Это произошло из-за дискомфорта в области груди. В качестве предосторожности решено было отправиться в Нью-Дели. В больнице у него была диагностирована инфекция.

Далай-лама XIV был возведен на трон в 1940 году в Лхасе, столице тибетского государства. После вторжения китайских коммунистов в Тибет в 1949-м и 1950-х годах он в течение девяти лет пытался сосуществовать с властью КНР. После подавления массового восстания тибетцев далай-лама был вынужден уехать. С марта 1959 года он живет в индийском Дхарамсале, где находится тибетское правительство в изгнании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Далай-лама рассказал о секрете счастья
Далай-ламу выписали из больницы в Индии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017