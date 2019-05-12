Далай-лама подарил статуи Будды главным буддийским монастырям России

Тибетский духовный лидер далай-лама после завершения учений для российских буддистов на северной индийской горной станции ​​Дхарамсала подарил статуи Будды главным буддийским монастырям РФ. Об этом в воскресенье, 12 мая, пишет «РИА Новости».

«Его Святейшество далай-лама подарил статуи Будды главным монастырям буддийских регионов России (Бурятии, Забайкалья, Калмыкии и Тувы), а также Санкт-Петербургскому дацану. Этот дацан был построен в начале XX века на средства буддистов Российской империи и имеет богатую историю. Он уникален тем, что вклад в его строительство внес лично далай-лама XIII (предшественник нынешнего. — Ред.», — заявил представитель далай-ламы в России и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

По его словам, подаренная статуя Будды — драгоценная святыня для каждого монастыря и храма.

12 апреля далай-ламу выписали из больницы в Нью-Дели. Его госпитализировали 9 апреля. Это произошло из-за дискомфорта в области груди. В качестве предосторожности решено было отправиться в Нью-Дели. В больнице у него была диагностирована инфекция.

Далай-лама XIV был возведен на трон в 1940 году в Лхасе, столице тибетского государства. После вторжения китайских коммунистов в Тибет в 1949-м и 1950-х годах он в течение девяти лет пытался сосуществовать с властью КНР. После подавления массового восстания тибетцев далай-лама был вынужден уехать. С марта 1959 года он живет в индийском Дхарамсале, где находится тибетское правительство в изгнании.