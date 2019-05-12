Новозеландский тракторист обнаружил следы доисторической птицы
Тракторист в Новой Зеландии сделал уникальную археологическую находку. Майкл Джонстон, гуляя с собаками вдоль речки, обнаружил необычные следы, которые, как позже выяснилось, принадлежат птице моа, вымершей в XVI веке.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Тракторист в Новой Зеландии сделал уникальную археологическую находку. Майкл Джонстон, гуляя с собаками вдоль речки, обнаружил необычные следы, которые, как позже выяснилось, принадлежат птице моа, вымершей в XVI веке.
Подробнее — в сюжете «Известий».