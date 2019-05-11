МИД Болгарии вызвал посла Турции для объяснений после слов о турецком языке

МИД Болгарии вызвал посла Турции для объяснений после заявления дипломата о том, что властям страны следует поощрять изучение турецкого языка как иностранного. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 11 мая, на сайте болгарского внешнеполитического ведомства.

«Слова посла звучат тревожно, потому что болгарское правительство никогда не препятствовало бесплатному изучению иностранных языков», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что турецкий язык в Болгарии может преподаваться в школах наряду с английским, французским, немецким, японским, китайским, русским, румынским, ивритом.

Слова главы турецкого диппредставительства не соответствуют ожиданиям Болгарии по поводу того, как должны развиваться отношения между двумя государствами, отметили в ведомстве.

Как отмечает агентство «Новостной фронт», турецкий посол Хасан Улусой ранее потребовал от болгарского правительства ввести обязательное изучение турецкого языка, в том числе и для болгар, что гарантировало бы еще большие инвестиции в страну из Турции.