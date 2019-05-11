В Киеве двухлетняя девочка несколько суток находилась в квартире с мертвыми родителями

В Киеве обнаружили двухлетнюю девочку, которая несколько дней находилась в одной квартире с мертвыми родителями, сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

К стражам порядка обратилась бабушка ребенка. Она сообщила, что ее дочь уже несколько дней не выходит на связь.

Правоохранители решили проверить квартиру на проспекте Павла Тычины, где мать девочки проживала вместе с мужем, однако им никто не открыл дверь. Полицейских насторожил неприятный запах, доносившийся из-под двери, и решили вскрыть ее.

В помещении следователи обнаружили мертвых мужчину и женщину 1985 и 1991 года рождения. Видимых телесных повреждений на их телах не найдено.

Также в квартире находилась девочка 2017 года рождения, ее немедленно госпитализировали в детскую больницу. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Причину смерти ее родителей установит экспертиза.

Ранее в СМИ появилась информация о семье с «детьми-маугли», которая проживали в плохих условиях в одной из квартир Санкт-Петербурга.