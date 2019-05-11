Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

Белорусские таможенники изъяли у 38-летней россиянки около 100 кг экстази, которые они пыталась провезти в Польшу. Об этом 11 мая сообщается на сайте таможенного комитета страны.

Гражданку России задержали в пункте пропуска Домачево на границе Белоруссии и Польши. При досмотре в ее автомобиле обнаружили тайники, открыть которые можно было с помощью электромагнитного замка, — в них и находились упаковки с психотропными веществами.

«Россиянка следовала по «красному» коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер», — говорится на сайте комитета.

Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь о незаконном перемещении наркотических средств через госграницу.

Ранее, 7 мая, рекордную партию кокаина из Колумбии, которую везли в ведрах с краской, задержали в порту Одессы украинские таможенники. Всего было изъято 19,5 т груза. В некоторых 30-килограммовых сосудах обнаружили до 3 кг наркотика.