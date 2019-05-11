В Иркутской области подтоплено село Преображенка

Более 50 жилых домов подтоплены в селе Преображенка Катангского района Иркутской области. Причиной стал ледовый затор на реке Нижняя Тунгуска.

По состоянию на утро субботы, 11 мая, уровень воды в районе села составляет 980 см при выходе на пойму 890 см, говорится в сообщении на сайте МЧС. «Всего подтоплено 98 приусадебных участков, из них 53 жилых дома, в которых проживают 116 человек», — отметили в ведомстве.

В селе круглосуточно дежурят спасатели.

8 мая сообщалось, что в Якутии более 70 населенных пунктов могут оказаться в зоне затопления во время половодья. В них проживают более 30 тыс. человек.