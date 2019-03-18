Жителей хабаровского села переселят после оползня на Бурее

В Хабаровском крае жителей села Чекунда переселят в поселок Чегдомын и находящийся рядом с ним поселок ЦЭС. Решение принято из-за угрозы затопления села, которая возникла после того, как каменный оползень засыпал русло реки Буреи.

Решение было принято после того, как Чекунду посетил губернатор Сергей Фургал. Он также осмотрел место обвала части сопки в реку. Переезд должен завершиться до конца лета, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В апреле 2019 года в Верхнебуреинский район направят две группы спасателей, которые будут следить за ходом льда после полного вскрытия реки. По словам замглавы правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука, гидростанция работает бесперебойно, а вот для населения Чекунды угроза подтопления сохраняется. Ситуация осложнится в конце июля – начале августа, когда начнутся муссонные ливневые дожди, а в июне в верховьях гор начнется активное снеготаяние.

Гидрологи считают, что затопление Чекунды начнется при отметке 254 м по Балтийской системе. Сначала вода затопит местное кладбище и жилые дома, а при отметке в 267 м — больше половины населенного пункта.

Обвал грунта в реку Бурея произошел в декабре 2018 года. Завал разделил русло на две части. По поручению президента Владимира Путина для расчистки затора в Верхнебуреинский район отправили силы и средства Минобороны, власти региона ввели режим ЧС.