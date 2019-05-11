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Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент

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Фото: youtube.com
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Американский сценарист Элвин Сарджент скончался в возрасте 92 лет, сообщает в субботу, 11 мая, портал Deadline.

По его информации, кинематографист ушел из жизни от естественных причин в Сиэтле, штат Вашингтон.

Сарджент родился в Филадельфии (штат Пенсильвания) в 1927 году. Он работал над такими кинокартинами, как «Бумажная луна» (1973), «Неверная» (2002), «Человек-паук 2» (2004), «Человек-паук 3: Враг в отражении» (2007) и «Новый человек-паук» (2012).

Сценарист получил две статуэтки «Оскар» за ленты «Джулия» (1978) и «Обыкновенные люди» (1981). Также был награжден премией BAFTA и «Сатурн».

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