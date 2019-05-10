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Умерла актриса Малого театра Нелли Корниенко

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Фото: пресс-служба Малого театра
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Народная артистка РСФСР, актриса Малого театра Нелли Корниенко ушла из жизни 9 мая. Как сообщается на сайте театра, она не дожила двух недель до своего 81-летия.

Что стало причиной смерти, не уточняется. Место и дата похорон будут объявлены позднее.

Актриса служила в Малом театре с 1959 года. За это время она исполнила свыше 50 ролей, в числе которых леди Уиндермиер («Веер леди Уиндермиер» Оскара Уайльда), Саша («Иванов» Антона Чехова), Софья («Горе от ума» Александра Грибоедова) и Нина («Маскарад» Михаила Лермонтова). Корниенко также активно участвовала в современном репертуаре театра. Последней ее работой стала роль Анны Кеннеди — кормилицы шотландской королевы («Мария Стюарт» Фридриха Шиллера).

Кроме того, актриса снялась в ряде фильмов: «Скандальное происшествие в Брикмилле» (1980), «День рождения Терезы» (1980) и «Доходное место» (1981).

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