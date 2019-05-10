Госдолг Японии достиг исторической отметки в $10 трлн

Государственный долг Японии достиг исторического рекорда в $10 трлн. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные японского министерства финансов.

Отмечается, что за прошедший год данный показатель вырос более чем на $140 млрд. Задолженность включает $8,9 трлн в гособлигациях, около $667 млрд в краткосрочных государственных ценных бумагах, называемых векселями финансирования, и $484 млрд — в заимствованиях.

Таким образом, задолженность более чем вдвое превысила размеры валового внутреннего продукта страны, что является наихудшим показатель среди членов G7, пишет «Федеральное агентство новостей».

Уточняется, что главная причина роста госдолга — увеличение бюджетных ассигнований на социальные нужды в связи с неуклонным старением населения.

В сообщении отмечается, что японский минфин рассматривает погашение госдолга как неизбежную задачу для страны.

В начале февраля стало известно, что американский госдолг также достиг исторической отметки в $22 трлн.