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Госдолг Японии достиг исторической отметки в $10 трлн

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Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin
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Государственный долг Японии достиг исторического рекорда в $10 трлн. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные японского министерства финансов.

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Отмечается, что за прошедший год данный показатель вырос более чем на $140 млрд. Задолженность включает $8,9 трлн в гособлигациях, около $667 млрд в краткосрочных государственных ценных бумагах, называемых векселями финансирования, и $484 млрд — в заимствованиях.

Таким образом, задолженность более чем вдвое превысила размеры валового внутреннего продукта страны, что является наихудшим показатель среди членов G7, пишет «Федеральное агентство новостей».

Уточняется, что главная причина роста госдолга — увеличение бюджетных ассигнований на социальные нужды в связи с неуклонным старением населения.

В сообщении отмечается, что японский минфин рассматривает погашение госдолга как неизбежную задачу для страны.

В начале февраля стало известно, что американский госдолг также достиг исторической отметки в $22 трлн.

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