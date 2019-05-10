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Флешмоб-концерт прошел на Кургане Бессмертия в Брянске

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В брянских торжествах в честь Дня Победы приняли участие православная военно-патриотическая группа «Форпост» и православное молодежное движение «Ковчег», а также дети из дошкольного объединения «Зернышки».

Ребята прошагали в колонне «Бессмертного полка» с портретами своих родственников — героев войны. А на Кургане Бессмертия юные патриоты провели флешмоб-концерт, передает интернет-газета «Брянские новости». Также там прошла выставка лучших работ, принимавших участие в конкурсе рисунков «Спасибо Богу за Победу!».

Президент России Владимир Путин назвал День Победы мерилом «совести и гордости» для народа страны, а также напоминанием о необходимости быть бдительными. Об этом он сказал в четверг, 9 мая, во время выступления на торжественном приеме в Кремле, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что весь российский народ «чтит и благодарит покoление победителей».

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