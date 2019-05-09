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Путин призвал хранить память о Великой Отечественной войне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин назвал День Победы мерилом «совести и гордости» для народа страны, а также напоминанием о необходимости быть бдительными. Об этом он сказал в четверг, 9 мая, во время выступления на торжественном приеме в Кремле, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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«День Великой Победы дан нам судьбой страны, чтобы никогда не угасали наши память, совесть и наша бдительность», —- цитирует Путина «Интерфакс».

Глава государства подчеркнул, что весь российский народ «чтит и благодарит покoление победителей».

«Его героический путь для всех нас это не далекая история, это часть нашей жизни, наш нравcтвенный стержень, мерило наших уcтремлений и помыслов, действий и поcтупков», — добавил глава государства.

Путин также отметил, что у каждой российской семьи есть сокровенная летопись войны, в том числе письма с фрoнта, похоронки, пожелтевшие фотoграфии, воспоминания и напутствия ветеранов, которые передаются из поколения в поколение.

Ранее глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Также он присутствовал на торжественном параде на Красной площади и выступил с речью, в которой назвал советских людей главными освободителями народов Европы от фашизма. После торжественного мероприятия Путин поздравил командиров подразделений, участвовавших в марше, а после вернулся на трибуну и кратко пообщался практически с каждым из ветеранов.

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