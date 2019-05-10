Медведев провел телефонный разговор с премьер-министром Франции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эдуардом Филиппом, они обсудили сотрудничество двух стран в сферах экономики и инвестиций. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

«По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор председателя правительства России с Эдуардом Филиппом. Они обсудили актуальные вопросы российско-французского взаимодействия, включая сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах», — указано в сообщении.

Кроме того, стороны поговорили о будущих контактах по правительственной линии.

18 апреля президент России Владимир Путин встретился с представителями французских бизнес-кругов. Он, в частности, выразил надежду на то, что в России им работается не хуже, чем у себя на родине, так как для этого создаются все условия. Также российский лидер пригласил французских предпринимателей на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в этом году 6 — 8 июня. Он напомнил, что в прошлом году почетным гостем мероприятия был президент Франции Эммануэль Макрон.