В московском шествии «Бессмертного полка» пронесли большой портрет Сталина, и не один. По результатам опросов, сегодня 70% россиян «скучают» по генералиссимусу: положительно оценивают его роль в истории, высказывают уважение, восхищение. Cоциологи говорят, что растет доля согласных, что «великие цели и результаты» оправдывали человеческие жертвы. Среди участников «Бессмертного полка» некоторые считают, что без его портретов акция теряет «душу и смысл».

Говорить о достигнутых великих целях и результатах приятно. Неприятно вспоминать о цене. А надо. Вот интересно: человек наделен воображением — прекрасным умением представлять в уме какие-то истории, проигрывать те или иные ситуации. На этом построена, наверное, вся мировая культура: читая, слушая или созерцая произведение искусства, человек думает: «А как бы я поступил в этих обстоятельствах?»

Так почему же люди не подключают это умение в ситуации со Сталиным? Почему не представляют себя на месте невинно осужденных по 58-й статье? Почему не могут поставить себя на место «детей врагов народа», навсегда разлученных со своими родителями и отправленными в интернаты? Почему не представляют себя в арестантской робе, копающими Беломорканал сквозь пустынные лесные дебри Русского Севера? Почему, в конце концов, не допускают мысль, что они — да-да, вот именно вы, дорогой мой читатель! — оказались бы теми «щепками», которыми у нас принято оправдываться, когда «лес рубят»?

Включите воображение, посмотрите на часы и представьте, что вы проживаете свой последний день на свободе: поздно ночью к вашем дому подъедет «воронок», и лифт остановится именно на вашем этаже, и в дверь вашей квартиры позвонят — длинно, настойчиво и неотвратимо. А потом будет несколько недель допросов. Хорошо, если это будут просто допросы, без острастки, но это вряд ли: вспомните, как избивали Всеволода Мейерхольда, 60-летнего пожилого человека, уже фактически приговоренного к расстрелу. Трудно такое представить? Разве?

Представьте, наконец, как вам без суда, просто по постановлению «тройки» выносят обвинительный приговор: «В.М.С.З.» — «высшая мера социальной защиты». И вы будете знать, что ни в чем не виноваты. Но вас расстреляют на Бутовском полигоне и закопают в братской безымянной могиле. И пройдет еще несколько десятков лет, прежде чем ваше имя будет найдено где-то в архивах. А может, и не будет. И память о вас навсегда останется в виде округленной цифры — количества репрессированных ради достижения «великих целей и результатов».

Или вы думаете, что «рубка леса» вас не коснется? Почему так уверены? Ладно, допустим. Но вы — те 70%, которые считают, что Сталин был хорошим руководителем, — не свидетельствуете ли о том, что согласны принести в жертву «великим целям» остальные 30%? Господи, это какой же «лес» нужно рубить, чтобы от него разлетались «щепки» — реальные судьбы живых людей?

А если в числе этих 30% окажутся ваши дети? Мужья и жены, братья и сестры? Что тогда? Вы вообще прикинули в уме, что такое 30% от 146 миллионов? Какие цели могут оправдать такое? Назовите мне, пожалуйста, хотя бы одну.

Вы говорите, что Сталин привел страну к великим достижениям. Подумайте вот над чем: если бы в нашей истории не было Сталина, а значит, миллионов репрессированных, ГУЛАГа и прочих «побочных явлений» — так, может быть, мы были бы еще мощнее и развитее сегодня? Почему вы не допускаете такую возможность? Ну, например: если бы академик Королев и другие наши выдающиеся ученые трудились не в «шарашках», под энкавэдэшным конвоем, а в нормальных условиях, свободно — может быть, сегодня мы были бы уже на Марсе? А если бы в 1930-е годы не был уничтожен фактически весь командный состав Красной армии — может, и не случилось бы 22 июня 1941-го?

Кстати, о войне. Победа в Великой Отечественной — по-настоящему великий день в нашей истории. Мы одержали победу не потому, что Сталин был гениальным полководцем (тем более что он им и не был), а благодаря подвигу народа — той огромной и страшной жертве, которую принесли люди ради будущего. Но понятие «Великая Победа» и имя Сталина оказались связаны — сначала пропагандой, потом уже по инерции.

Как мне кажется, сегодняшний ренессанс «сталинофилии» объясняется в том числе и тем, что День Победы остался для россиян едва ли не последним настоящим народным праздником, с подлинными, а не надуманными историческими корнями, с живой исторической памятью. Вот Иосиф Виссарионович до сих пор и паразитирует на этой памяти, и довольно успешно.

Автор — художественный руководитель театра «Модерн»

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