Прямой эфир

Залпы салюта в Астрахани произвели с десантного катера

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астрахани расчеты Каспийской флотилии произвели 48 праздничных залпов в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

На месте работали шесть 76-миллиметровых дивизионных пушек ЗИС-3 и салютных установок. Пуски фейерверочных изделий осуществлялись на высоте 250–300 м с десантного катера «Платов» и площадки на острове Городском, информирует «Астрахань 24».

Жители и гости города смогли увидеть несколько видов праздничных салютов: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон» и «Подсолнух», которые были представлены в широкой цветовой гамме.

Ранее стало известно о том, что Минобороны РФ проведет в Москве в 2019–2020 годах 17 праздничных салютов, которые будут посвящены 75-летию освобождения городов-героев СССР, а также столиц европейских государств от фашистских войск. Согласно итогам опросов ВЦИОМа, День Победы и Новый год являются самыми популярными праздниками у россиян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Празднование Дня Победы в Москве завершилось красочным салютом
Первый артиллерийский салют раздался во Владивостоке в честь Дня Победы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017