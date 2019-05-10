Залпы салюта в Астрахани произвели с десантного катера

В Астрахани расчеты Каспийской флотилии произвели 48 праздничных залпов в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.



На месте работали шесть 76-миллиметровых дивизионных пушек ЗИС-3 и салютных установок. Пуски фейерверочных изделий осуществлялись на высоте 250–300 м с десантного катера «Платов» и площадки на острове Городском, информирует «Астрахань 24».



Жители и гости города смогли увидеть несколько видов праздничных салютов: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон» и «Подсолнух», которые были представлены в широкой цветовой гамме.

Ранее стало известно о том, что Минобороны РФ проведет в Москве в 2019–2020 годах 17 праздничных салютов, которые будут посвящены 75-летию освобождения городов-героев СССР, а также столиц европейских государств от фашистских войск. Согласно итогам опросов ВЦИОМа, День Победы и Новый год являются самыми популярными праздниками у россиян.