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Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего». По словам артиста, СМИ просто выдернули фразу из контекста ради «хлестких заголовков».

«В частности, цитата «нам нечего праздновать» относится к нам сегодняшним (после-послевоенным) и имеет в виду нашу вину перед нашими ветеранами. В общем, читайте (если вам это важно) первоисточник», — написал Виторган в Instagram в пятницу, 10 мая.

Артист отметил, что ему нравится акция «Бессмертный полк», но не нравится парад Победы и призывы «можем повторить».

«Не нравятся, когда мои коллеги в этот день выкладывают свои фото со съемок в форме. Мне кажется пошлым и оскорбительным «спасибо деду за Победу». Все это мне кажется совершенно не соответствующим самой сути этого дня», — написал Виторган.

Он также пояснил, что День тишины, который он предложил ввести вместо Дня Победы, никакого отношения к игнорированию, замалчиванию или забвению не имеет.

«Это скорее ближе, например, к израильскому Дню жертв холокоста. Когда вся страна буквально замирает», — написал артист.

В своем сообщении в Instagram, опубликованном 9 мая, Виторган заявил, что прямая обязанность россиян — знать горькую и нелицеприятную правду о войне и не дать ей повториться. Также он выразил надежду, что когда-нибудь стремление почтить память будет сильнее, чем «желание детского утренника с плясками и танчиками».

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