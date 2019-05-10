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В США рассказали о создании «ниндзя-бомбы»

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Пентагон и ЦРУ с 2017 года применяют в операциях в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и Сомали засекреченную ракету.

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Как пишет газета The Wall Street Journal, в разговорах ракету называют «ниндзя-бомба». Оружие представляет собой модифицированную версию ракеты Hellfire с боеголовкой с холостым снаряжением, передает «Газета.ру».

По данным издания, ракета R9X не взрывается, а обрушивается на потенциальную жертву, пробивая своей массой крыши. Оружие оснащено шестью длинными лезвиями, которые выпускаются за несколько секунд до попадания в цель.

Военные применяют ракету только когда использование другого оружия чревато жертвами среди мирного населения. Газета указывает, что ее применяли около «полудюжины раз».

6 мая стало известно, что американские военные задействовали прототип лазерной установки для уничтожения нескольких ракет воздушного старта.

Предполагается, что лазерная система сможет повысить живучесть военных самолетов и эффективно поражать ракеты класса «воздух–воздух» и «земля–воздух».

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