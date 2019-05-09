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США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

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Фото: U.S. Air Force
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Соединенные Штаты в четверг, 9 мая, провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом говорится в заявлении на сайте базы Ванденберг.

Ракету без боеголовки запустили с полигона в Калифорнии. Предыдущее испытание прошло 1 мая.

Армия США регулярно проводит тестовые запуски этой ракеты. Летом 2018 года сообщалось о неудачном испытании Minuteman III.

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны. Ракеты начали поставлять в армию США с 1970 года. В конце 1978-го их производство прекратили.

Сейчас Minuteman III — единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, принятая на вооружение в США. Она способна поражать цели в радиусе 12 тыс. километров. Вашингтон располагает 450 такими ракетами, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

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