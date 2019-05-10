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Повышенное содержание свинца выявили у собора Парижской Богоматери

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Фото: Global Look Press/Sadak Souici
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Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар.

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При этом анализ образцов указывает, что нет рисков, связанных с поглощением свинца при вдыхании воздуха, сообщает телеканал BFM TV.

Образцы показали значительное превышение нормы осадков свинцовой пыли на площади около собора Нотр-Дам, куда сейчас вход запрещен.

Власти рекомендовали жителям домов, находящихся около собора, делать влажную уборку, регулярно мыть руки и детские игрушки, передает телеканал «360».

Пожар в соборе Парижской Богоматери, также известном как Нотр-Дам де Пари, расположенном в центре Париже, вспыхнул вечером 15 апреля. Загорелись строительные леса на чердаке собора.

Близлежащие здания были эвакуированы. Через некоторое время обрушились крыша, шпиль и часы. Пожарным удалось спасти древние витражи и орган от огня, однако последний пострадал от воды во время тушения.

Правительство Франции на заседании 24 апреля представило законопроект, посвященный реставрации сгоревшего собора, который возводился в 1163–1345 годах на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана.

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