Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп утвердил и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана на должность министра обороны США.

Об этом в четверг, 9 мая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

По ее словам, «Шанахан доказал за последние несколько месяцев, что он достаточно квалифицирован, чтобы и дальше возглавлять министерство».

Сам Шанахан написал в Twitter, что для него «большая честь быть выдвинутым на эту должность президентом Трампом».

«Если мою кандидатуру утвердит сенат, я продолжу энергично реализовывать нашу стратегию национальной безопасности», — заявил и.о. главы Пентагона.

Шанахан приступил к исполнению обязанностей главы Пентагона 1 января. Он сменил на посту ушедшего в отставку Джеймса Мэттиса.

В то же время новым пресс-секретарем министерства обороны США был назначен бывший заместитель официального представителя минобороны Чарльз Саммерс.