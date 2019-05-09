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Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона

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Фото: Global Look Press/Stefani Reynolds
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Президент США Дональд Трамп утвердил и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана на должность министра обороны США.

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Об этом в четверг, 9 мая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

По ее словам, «Шанахан доказал за последние несколько месяцев, что он достаточно квалифицирован, чтобы и дальше возглавлять министерство».

Сам Шанахан написал в Twitter, что для него «большая честь быть выдвинутым на эту должность президентом Трампом».

«Если мою кандидатуру утвердит сенат, я продолжу энергично реализовывать нашу стратегию национальной безопасности», — заявил и.о. главы Пентагона.

Шанахан приступил к исполнению обязанностей главы Пентагона 1 января. Он сменил на посту ушедшего в отставку Джеймса Мэттиса.

В то же время новым пресс-секретарем министерства обороны США был назначен бывший заместитель официального представителя минобороны Чарльз Саммерс.

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