Американский актер и специальный представитель российского МИД по гуманитарным связям РФ и США Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади в Москве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда» в четверг, 9 мая.

«Я в восторге, рад быть здесь. Это достойное чествование великих героев», — отметил Сигал.

По его словам, он не в первый раз побывал на праздничном параде. Актер подчеркнул, что очень любит посещать эту церемонию. Артист посетил мероприятие вместе с женой.

Cтивен Сигал 25 ноября 2016 года получил российское гражданство. В августе 2018 года его назначили спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям, где он помогает реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов.

В параде Победы приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. После марша по Красной площади прошли колонны вооружений. Возглавил их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году. Воздушную часть было решено отменить из-за неблагоприятных метеоусловий.