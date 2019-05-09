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Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

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Американский актер и специальный представитель российского МИД по гуманитарным связям РФ и США Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади в Москве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда» в четверг, 9 мая.

«Я в восторге, рад быть здесь. Это достойное чествование великих героев», — отметил Сигал.

По его словам, он не в первый раз побывал на праздничном параде. Актер подчеркнул, что очень любит посещать эту церемонию. Артист посетил мероприятие вместе с женой.

Cтивен Сигал 25 ноября 2016 года получил российское гражданство. В августе 2018 года его назначили спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям, где он помогает реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов.

В параде Победы приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. После марша по Красной площади прошли колонны вооружений. Возглавил их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году. Воздушную часть было решено отменить из-за неблагоприятных метеоусловий.

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Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Торжественный парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая на Красной площади
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Минобороны генерал-полковник Олег Салюков, а принимал его министр обороны Сергей Шойгу. Они проехали по Красной площади в кабриолетах Aurus Senat, которые, к слову, в параде участвовали впервые
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На параде присутствовали глава государства Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В своем обращении российский лидер, в частности, назвал советских людей главными освободителями народов Европы от фашизма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Всего в параде Победы участвовало 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. На фото: знаменная группа 154-го отдельного комендантского Преображенского полка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На фото: барабанщик 154-го отдельного комендантского Преображенского полка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На фото: почетный караул 154-го отдельного комендантского Преображенского полка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
В этом году в параде впервые участвовали женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны, кадеты корпуса Следственного комитета имени Александра Невского и курсанты Московского университета МВД имени Владимира Кикотя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На фото: военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного полка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
MAY_4023
Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На фото: сводный парадный расчет женщин-военнослужащих Министерства обороны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На фото: сотрудники военной полиции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
BED19995
Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На фото: курсанты Саратовского военного института войск национальной гвардии России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
MAY_3714
Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На фото: курсанты Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
MAY_3842
Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На фото: курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
MAY_4327
Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
После марша по Красной площади прошли колонны вооружений. Возглавил их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году. На фото: танк Т-34-85 (на первом плане) и бронеавтомобили «Тигр-М»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
BED_1016
Военный парад на Красной площади, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На фото: танки Т-72Б3
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
BED10189
Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На фото: экипаж боевой машины пехоты на гусеничной платформе «Курганец-25»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
MAY_4816
Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На фото: бронеавтомобиль «Тигр» Росгвардии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
MAY_4404
Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На фото: экипаж бронетранспортера БТР-82А
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
MAY_4643
Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На фото: самоходные гаубицы «Мста-СМ»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
KAZ_7389
Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На фото: Военный образцовый оркестр Почетного караула
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
KAZ_7480
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду
Воздушная часть парада Победы из-за неблагоприятных метеоусловий была отменена
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
KAZ_7422
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду
По окончании торжественного мероприятия президент России поздравил командиров подразделений, участвовавших в марше, и кратко пообщался практически с каждым из ветеранов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
MAY_5068
Военный парад на Красной площади, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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