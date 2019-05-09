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СМИ узнали о новой секретной ракете США

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Фото: Global Look Press/Frank May
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В США разработали секретную ракету для нанесения точных авиаударов по позициям террористов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

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Отмечается, что оружие является специальной модификацией ракеты Hellfire.

Ракета может наносить удары без взрыва, что позволяет снизить число жертв среди гражданского населения, передает «Газета.Ру».

Основной урон цели боеприпас наносит, обрушиваясь на нее массой более 45 кг. Кроме того, за несколько секунд до столкновения из корпуса ракеты выбрасываются шесть лезвий.

Отмечается, что Пентагон и ЦРУ использовали это оружие, тщательно скрывая его существование.

Ранее 9 мая стало известно, что Соединенные Штаты провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ракету без боеголовки запустили с полигона в Калифорнии.

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