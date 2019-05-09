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Появилось видео перехвата американского беспилотника

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Фото: РЕН ТВ
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В интернете появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом. Ролик опубликован в Instagram в среду, 8 мая.

На кадрах видно, как пилот максимально близко подводит свою машину к MQ-9 Reaper. При этом, где именно произошел данный инцидент, не уточняется.

Официальных комментариев со стороны Министерства обороны России по данному факту пока не поступало.

6 мая сообщалось, что разведку вдоль госграниц России за неделю провели 26 иностранных летательных аппаратов. Российские истребители девять раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ страны.

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