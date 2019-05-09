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Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

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Действующий президента Украины Петр Порошенко назвал «ряжеными» участников акции «Бессмертный полк», которая в эти дни проходит по всему миру. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления по случаю Дня победы над нацизмом, который отмечается на Украине 9 мая.

«Победа над нацизмом 74 года назад — это не повод водить ряженые «Полки Бессмертных» по всему миру», — цитирует украинского лидера «РИА Новости». Он также добавил, что Киев, в отличие от Москвы, не «приватизирует» общую победу над гитлеровской коалицией.

Реакция Москвы

Российский сенатор Алексей Пушков в ответ обвинил Порошенко в цинизме, отметив, что тот бессилен против «Бессмертного полка», пишет «Газета.ру».

«Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина», — написал политик в своем Twitter.

«Бессмертный полк» на Украине

Между тем 9 мая «Бессмертный полк» традиционно пройдет в ряде украинских городов, в том числе и в Киеве. Ожидается, что в столице акция станет самой масштабной —в шествии заявлено участие почти 180 тыс. чеовек.

Как сообщает «РИА Новости», полиция уже перекрыла движение автотранспорта на ряде улиц у станции метро «Арсенальная». На площади возле нее, где намечен сбор участников мероприятия, дежурят сотрудники правоохранительных органов. Шествие пройдет вдоль улиц Мазепы и Лаврской.

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