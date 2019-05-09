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Назван простой способ сбросить лишний вес

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Giuseppe Graziano
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Американский диетолог, автор бестселлера The Small Change Diet Кери Ганс рассказала, как сократить потребление вредной пищи. По ее словам, в этом может помочь жевательная резинка без сахара.

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«Часто людям после приема пищи необходимо съесть что-нибудь на десерт. Кусочек ароматной жевательной резинки может заменить сладкое. Также вы употребите меньше калорий, чем получили бы, съев печенье или кусок торта», — цитирует Ганс телеканал CNN 8 мая.

Она отметила, что жевание жвачки подавляет аппетит и тягу перекусывать вредными продуктами. К примеру, чипсами или печеньем. Такой совет поддержали и другие специалисты.

«Согласно одному из последних исследований, люди, которые жевали жвачку, в следующий прием пищи потребляли в среднем на 40 калорий меньше обычного. При этом они успешнее сопротивлялись желанию съесть что-нибудь еще», — рассказала сотрудница Академии питания и диетологии Анжел Планелс.

Диетологи отмечают, что полностью от перекусов отказываться не стоит. Однако выбирать для этого советуют не чипсы и конфеты, а йогурт или небольшую горсть орехов.

Ранее в апреле ученые назвали простой способ избавиться от лишнего веса и диабета. Оказалось, что снизить массу тела и снизить содержание сахара в крови помогает девятичасовое окно приема пищи.

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